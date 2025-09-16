ارتفاع قياسي لأسعار المعدن الأصفر عالميا قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. شعبة الذهب تتوقع وصول جرام العيار 21 إلى 5 آلاف جنيه.. والتذبذب يسيطر على سعر الفضة والمعادن النفيسة

يعقد الفيدرالي الأمريكى اجتماعه على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، وتؤثر السياسة النقدية الأمريكية فى التأثير على السياسة النقدية فى العديد من الدول حول العالم وعلى رأسها الدول الخليجية.

وتتأثر أسعار الملاذ الأصفر الذهب بأسعار الفوائد العالمية والمحلية، فكلما انخفضت الفوائد زاد الطلب على المعدن الأصفر والعكس صحيح، تفيد الفوائد المرتفعة فى جعل المستثمرين يقبلون على وضع أموالهم فى البنوك.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3683.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًّا عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمب عند 3720.10 دولار، وفقا لـ"رويترز".

ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، كما يضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

وتداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهرين ونصف أمام اليورو، وبالقرب من أدنى مستوى في 10 أشهر أمام الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر.

دعوة الى خفض أسعار الذهب

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى خفض "أكبر" لأسعار الفائدة.

وقال صندوق "إس.بي.دي.آر غولد تراست"، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من المعدن النفيس ارتفعت 0.21% إلى 976.80 طن أمس الإثنين، مقارنة مع 974.80 طن يوم الجمعة.

أسعار المعادن النفيسة الاخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 42.63 دولار للأونصة، فيما استقر البلاتين عند 1401.65 دولار، كما استقر البلاديوم عند 1183.76 دولار.

توقعات شعبة الذهب والمجوهرات

وفي هذا الصدد، أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام الغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا محلوظًا خلال الأيام المقبلة، وذلك مع استمرار العوامل السياسية والجيوسياسية إقليميًا وعالميا.

وأضاف خلال تصريحات له، أن سعر أوقية الذهب بات يتحرك في مستويات قياسية، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على السوق المحلية، خصوصًا مع استقرار وانخفاض سعر الدولار.

وأشار إلى أن التوترات السياسية العالمية تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وبالتالي سنشهد مزيدا من التحركات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن خفضا محتملا لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتجديدات في سياسات البنوك المركزية مثل الصين، والتوترات الإقليمية والدولية، قد يدفع سعر الذهب إلى المزيد من الصعود، متوقعًا وصول سعر جرام عيار 21 إلى 5000 جنيه.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار قد يساهم في عدم تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الـ 5000 جنيه خلال الفترة المقبلة.

اسعار الذهب اليوم

وجاءت آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39200 جنيه.

