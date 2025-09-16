الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إجازة 15 يوما من تصوير مسلسل المداح 6، اعرف السبب

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

حصلت أسرة مسلسل المداح الجزء السادس على إجازة لمدة 15 يوما، لبناء عدد من الديكورات التي من المقرر أن يتم تصوير جزء كبير من المشاهد بها.

 

تشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال ظهور المسيح الدجال ضمن أحداث العمل.

 

مسلسل "المداح 6"، فيتو
مسلسل “المداح 6”، فيتو

ويحمل الجزء السادس من مسلسل “المداح” الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت، وأولها ظهور الدكتور سميح الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

 

ظهور المسيح الدجال في الجزء السادس من "المداح"، فيتو
ظهور المسيخ الدجال في الجزء السادس من “المداح”، فيتو

كان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، قد سافروا نهاية الشهر الماضي إلى بعض المدن التركية لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، والتي استغرق تصويرها أسبوعين.

 

ومن المفترض أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل “المداح”، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج عن نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

مسلسل المداح

ومن المقرر تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل داخل ثلاث دول من بينهم المغرب وتركيا، ويتم تصوير هذه المشاهد في بداية العمل ليتبقي المشاهد الداخلية والتي سيتم تصويرها في القاهرة.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" قام ببطولته: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

