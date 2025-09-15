الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
السيسي: الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص التحية والشكر للرئيس سي إيمانويل ماكرون، على دعوته لهذا الاجتماع، مجددًا إدانة مصر للاعتداء الاسرائيلي الغاشم على أمن وسيادة دولة قطر الشقيقة، بما يمثله من انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وبما يؤكد بوضوح أن الممارسات الإسرائيلية قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء.

وأشار الرئيس إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر جاء في إطار سلسة من الإجراءات التي اتخذتها اسرائيل لعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، بما يمكنها من المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها في المنطقة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك على هامش مشاركة الرئيس  في القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث عقد المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور أمير قطر وملك الأردن، ووزير الخارجية السعودي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الوزراء الكندي، وذلك بهدف مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيّما تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطر، فضلا عن التنسيق بشأن الاستحقاقات الأممية المقبلة ذات الصلة.

