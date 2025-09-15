كونوا قدوة مشرفة داخل محراب العدالة، ننشر توصيات النائب العام لأعضاء النيابة الجدد

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الإثنين، مراسم أداء أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ اليمين القانونية، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، بقاعة الاحتفالات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد ألقى المستشار النائب العام كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، موكدًا أنهم يكملون مسيرة مباركة يحملون أمانتها جيلًا بعد جيل، وداعيًا إياهم إلى أن يجعلوا العدل ميزانهم، والضمير رقيبهم، والحق غايتهم. وأوصاهم بأن يكونوا قدوة مشرفة داخل محراب العدالة وخارجه.

كما شدد على أن القاضي الحق لا يقف عند حدٍّ في العلم، بل ينهل من كل جديد متسلحًا بالمعرفة والبصيرة.

وأشار إلى أن القرار الجمهوري قد ضم لأول مرة فتيات مصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن، فاستحققن شرف الانتساب إلى النيابة العامة، في مشهد يجسد إرادة الدولة المصرية في تمكين المرأة وإعلاء شأنها.

واختتم كلمته بالدعاء أن يوفقهم الله في أداء رسالتهم، ويعينهم على حمل الأمانة، ويحفظهم لمصر وأهلها.



ثم ألقى المستشار وزير العدل كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، مهنئًا إياهم بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم، مؤكدًا عِظَم التكليف المُلقى على عاتقهم، والمسؤولية الجليلة أمام الله وأمام ضمائرهم وأمام المجتمع بأسره؛ إذ بين أيديهم أمانات لا تُقدَّر بثمن، وأرواح تُصان بكلماتهم، وأعراض تُحفظ بقراراتهم، وأموال تُصان بتصرفاتهم.

وشدد على أن هذا المقام الرفيع يفرض على من ينتسب إليه أن تستقيم سيرته وتسمو سريرته، وأن يعتصم بالسلوك القويم الذي يعصمه من مزالق الهوى، وأن يتصف بالتجرد الصادق الذي يصونه من الانحياز.

وأشاد الوزير بدور النيابة العامة، مؤكدًا أنها النائب عن المجتمع بأسره، الأمينة على مصالحه، مطالبًا الأعضاء الجدد بأن يكونوا قدوة في أعين الناس. واختتم كلمته بالدعاء أن يوفقهم الله في مهمتهم السامية، وأن يسدد خطاهم.



واختُتمت المراسم بالتقاط صورة تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، تخليدًا لهذه اللحظة في مسيرتهم القضائية.

