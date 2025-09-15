الإثنين 15 سبتمبر 2025
الخارجية القطرية: رسالة تاريخية لـ قمة الدوحة برفض العدوان الإسرائيلي وتأكيد وحدة الصف

القمة العربية الإسلامية،
القمة العربية الإسلامية، فيتو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن قمة الدوحة الاستثنائية، التي عُقدت اليوم بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، تمثل حدثًا تاريخيًا مفصليًا يجسد وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة.

 

رفض صريح للعدوان الإسرائيلي

وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب القمة مباشرة، شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن الرسالة الأبرز للقمة كانت إعلان موقف واضح وصريح برفض العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واعتبار ما جرى انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية ومساسًا بالأمن الإقليمي.

وحدة الموقف العربي والإسلامي

وأوضح أن القمة الطارئة أظهرت توافقًا لافتًا بين الدول المشاركة، حيث جاءت كلمات القادة وبيانهم الختامي منسجمة في رفض المبررات والذرائع التي ساقتها إسرائيل، ومؤكدة أن أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية هو اعتداء على الجميع.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وأشار المتحدث إلى أن البيان الختامي يعكس توجهًا جماعيًا نحو مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة التحرك العاجل لردع إسرائيل ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

إبراز الدور القطري

وختم المتحدث بتأكيد أن استضافة الدوحة لهذه القمة يعكس دورها المحوري كوسيط ومركز للحوار الدبلوماسي، رغم التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن قطر ستواصل مساعيها في دعم القضية الفلسطينية والتمسك بخيار السلام العادل والشامل.

