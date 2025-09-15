وزير الأوقاف السابق عن كلمة السيسي في قمة الدوحة: شجاعة وتجسد ثقل مصر

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية والإسلامية بالدوحة، مؤكدًا أنها تعبر عن شجاعة القائد وحكمة الدولة المصرية، وتعكس ثقل مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

كلمة قائد شجاع وحكيم

وكتب جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن كلمة الرئيس السيسي "شجاعة وتعبر عن ثقل مصر وعنّا جميعًا"، مؤكدًا أنها تجسد حكمة القيادة المصرية وإيمانها بحقوق الشعوب في الأمن والاستقرار.

ما يجري يقوض مستقبل السلام

وثمَّن وزير الأوقاف السابق الرسالة المباشرة التي وجهها الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي، والتي قال فيها: "إن ما يجرى حاليًا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة".

ثقة مصر في قدراتها

وأضاف جمعة أن هذه الكلمات تعكس ثقة مصر في قدراتها، وإصرارها على اتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت الذي تراه مناسبًا، حفاظًا على استقرارها وصونًا لأمنها القومي.

