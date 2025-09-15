سعيد عبد الحافظ: الائتلاف المصري يتابع انتخابات البرلمان في 13 محافظة

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، إن استكمال دور الائتلاف في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بخطة تغطي نصف عدد محافظات مصر تقريبًا.

وأوضح عبد الحافظ في تصريحات لـ “فيتو” أن ١٥٠٠ مراقب يشاركون في متابعة العملية الانتخابية داخل ١٣ محافظة، تشمل: القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية والبحيرة وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، وذلك عبر انتشار ميداني واسع يضمن رصدًا متوازنًا للمشهد الانتخابي في مختلف المحافظات.

وأكد أن منسقي الائتلاف سيتابعون العملية الانتخابية منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية، من خلال غرفة عمليات مركزية متصلة بالمتابعين الميدانيين على مدار الساعة.

وسيصدر الائتلاف تقارير مرحلية تعكس سير العملية بكل تفاصيلها، على أن يتوج عمله بتقرير ختامي شامل يقدم صورة دقيقة عن مجريات الانتخابات.

وأشار إلى أن التقارير تعتمد على منهجية تحليل المضمون الكمي والكيفي، وهي منهجية علمية طبّقها في استحقاقات سابقة، أثبتت أهميتها في تقديم تقييم شامل للانتخابات يتجاوز مجرد رصد المخالفات ليصل إلى تحليل أنماط الدعاية الانتخابية، وحجم المشاركة، ومدى التزام الأطراف بالقوانين المنظمة.

وأوضح أن الهدف من هذه التقارير ليس التوثيق فقط، بل تعظيم الاستفادة منها عبر طرحها على الرأي العام والأحزاب والمرشحين والهيئات المعنية باعتبارها أدوات إصلاحية يمكن البناء عليها في تحسين الممارسة الديمقراطية.

وأشار الائتلاف إلى أنه يستفيد من خبرة متراكمة اكتسبها في متابعة الانتخابات السابقة، سواء البرلمانية أو الرئاسية أو انتخابات مجلس الشيوخ، ما يجعله أكثر قدرة على رصد التجاوزات بدقة وموضوعية.

وأكد أن تدريب المتابعين بشكل مستمر يمثل أولوية قصوى، وأن الائتلاف يعمل على دمج عناصر شابة جديدة في فرق المتابعة لإعداد جيل جديد من المتابعين القادرين على أداء هذا الدور الوطني بكفاءة عالية.

