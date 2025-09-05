المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة

يقدم المتحف المصري بالتحرير قطعة أثرية بالغة الأهمية، وهي صندوق تماثيل الأوشابتي الخاص بشخص يدعى باخرو.

صندوق كبير نجارين أملاك المعبود آمون

ويسلط هذا الصندوق الضوء على مكانة باخر والاجتماعية وبعض المعتقدات الجنائزية المصرية القديمة.

وكان باخرو يشغل منصبًا رفيعًا في عهد الدولة الحديثة، حيث كان يُعرف بكبير نجارين أملاك المعبود آمون، وهذا المنصب جعله مسؤولًا عن الأعمال الخشبية الهامة في معبد آمون، مما يعكس نفوذه وأهميته في الهيكل الإداري والديني للدولة.

ويعد صندوق باخرو مثالًا متميزًا على الأدوات الجنائزية التي كانت تُجهز للمتوفى في مصر القديمة، وكانت تماثيل الأوشابتي تُوضع مع المتوفى في قبره لاعتقاد أن هذه التماثيل ستقوم بالأعمال الشاقة التي قد تُطلب منه في العالم الآخر، مما يضمن له الراحة والخلود، وهذا المفهوم يعكس الإيمان الراسخ لدى المصريين القدماء بوجود حياة بعد الموت، تتطلب استمرارية العمل والجهد.

مكانة كبير نجارين أملاك المعبود آمون في عصر الدولة القديمة

ويظهر الصندوق نقشا لباخرو يرتدي ملابس تعود إلى عصر الدولة الحديثة، ويقدم دليلا إضافيا على مكانته، ويلاحظ وقوفه متعبدًا أمام مائدة القرابين، وهي لقطة شائعة تُبرز الأبعاد الروحية والشخصية للمعتقدات الجنائزية. يعود هذا الصندوق إلى عصر الرعامسة، وتحديدًا الأسرة العشرين، عثر عليه في جبانة العساسيف.



