أمير قطر لـ السيسي: نقدر الموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية

ثمّن أمير قطر تميم بن حمد مشاركة الرئيس السيسي في القمة، معربًا عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول الرئيس إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة.

