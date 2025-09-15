الإعلان عن وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف.. المحافظات والأوراق والشروط المطلوبة.. موعد فتح باب التقديم.. نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (964) في وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وخلال السطور التالية نستعرض الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف والمحافظات المطلوب بها وظائف

المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

معلم مادة الحاسب آلي محافظة جنوب سيناء

معلم مادة الحاسب آلي محافظة شمال سيناء

معلم مادة الحاسب آلي محافظة مطروح

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الوادي الجديد

معلم مادة الحاسب آلي محافظة البحر الأحمر

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الأقصر

معلم مادة الحاسب آلي محافظة أسوان

معلم مادة الحاسب آلي محافظه قنا

معلم مادة الحاسب آلي محافظة سوهاج

معلم مادة الحاسب آلي محافظة أسيوط

معلم مادة الحاسب آلي محافظة المنيا

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الفيوم

معلم مادة الحاسب آلي محافظة بني سويف

معلم مادة الحاسب آلي محافظه الجيزة

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الإسماعيلية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة البحيرة

معلم مادة الحاسب آلي محافظة المنوفية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الغربية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة كفر الشيخ

معلم مادة الحاسب آلي محافظة القليوبية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الشرقية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الدقهلية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة دمياط

معلم مادة الحاسب آلي محافظة السويس

معلم مادة الحاسب آلي محافظة بورسعيد

معلم مادة الحاسب آلي محافظة الإسكندرية

معلم مادة الحاسب آلي محافظة القاهرة

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، فإنها تشمل ما يلي:



* الصورة الشخصية



*الرقم القومي وجه أول سارية



*الرقم القومي وجه ثاني سارية



*المؤهل الدراسي



*المؤهل الأعلى إن وجد



* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث



* إيصال الإيداع البنكي



*الدبلوم التربوي



* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف فإنها تتضمن ما يلي:

- تقدير مقبول

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- مؤهل عال - تربية (أساسي - خاص - عام - أزهر) تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - التربية النوعية - تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) - تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - علوم ذوي الاحتياجات الخاصة - تخصص حاسب آلي.

- مؤهل عال - كليات أخرى (دبلوم تربوي) - تخصص حاسب آلي.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات للمتقدمين اثناء التسجيل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، وشملت ما يلي:



- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)



ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل ويتم التقديم للإعلان إلكترونيًا إعتبارًا من 2025/10/1 الى 2025/10/14 ***

