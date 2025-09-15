محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

وجه محمد فضل نجم مصر والأهلي السابق، رسالة نارية عبر صفحته الرسمية إلى جماهير الأهلي بسبب تراجع نتائج فريق الكرة.

جاءت على النحو التالي: "أتمنى لكل من ينتمي إلى النادي الأهلي فعلا وليس قولا السكوت وعدم الحديث في هذه الفترة.

الأهلي فوق جميع أبنائه وملك جميع أبنائه، كفاية لجان وتنكيل من أشخاص لهم مصالح مادية وإدارية ومعلومين للجميع بالأسماء والمواقف، كفاية لعب بعواطف الجمهور وإدخال النادي في معارك.

تاريخ النادي الأهلي تم كتابته بالمواقف والمبادئ قبل البطولات، لا علاقة بأي منافس محترم أو شخصية مسيطرة الآن.



الأسماء والأشخاص إلى زوال، ولكن يتبقى نادينا العظيم ومكانته فقط للأجيال القادمة.

ليس لأي شخص الحق في الحكم على أحد يعشق ناديه بطريقته، سواء مساندة، أو انتقاد.. جميع رؤساء الأهلي سطروا تاريخ بمواقفهم، منهم الفريق مرتجي والكابتن عبده صالح الوحش والكابتن صالح سليم رحمه الله الأبرز، والكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر، وآخرهم الكابتن محمود الخطيب وجميع كباتن الأهلي سطروا تاريخا، آخرهم وأبرزهم ك. حسام غالي.

نختلف أو نتفق في الإدارة ولكن لا نختلف في التاريخ والحب لهذا الكيان العظيم.. من ينتمي لهذا المكان فهو شرف ونجاح له، شأنه شأن أي محب لأي كيان آخر… دعونا نختلف بإحترام دون مصلحة شخصية ولكن للمصلحة العامة فقط.

نداء للاعبين؛ احذروا غضب الجمهور فهو يعشق الكيان فقط ومن يدافع عنه وارجعوا للتاريخ…

الأهلي ملك للجميع وحق للجميع وفوق جميع أبنائه".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

