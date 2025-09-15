الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بتشميع أسانسير شهد مصرع سيدة في الشروق وعدم تشغيله

اسعاف
اسعاف

أمرت  نيابة الشروق بتشميع مصعد “أسانسير” شهد مصرع سيدة مسنة لقيت مصرعها داخل فيلتها في كمبوند شهير بمدينة الشروق، بعدما انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط وعدم تشغيله. 


العثور على جثة سيدة مسنة بالشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود متوفاة داخل فيلا بكمبوند شهير بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة مسنة بجوار الأسانسير مشطورة رأسها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفاة كانت على كرسيها المتحرك داخل فيلتها المكونة من طابقين، وأثناء استقلالها الأسانسير للصعود إلى الطابق العلوي بالفيلا، انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط وتوفيت بعدما انشطر رأسها.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية
