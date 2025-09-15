تعرف على أنشطة "الكفاية الإنتاجية" ودورها في تأهيل الكوادر الفنية المدربة

تعتبر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، ورفع كفاءة العنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية لاستراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة محليًا ودوليًا، خاصة وأن الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة المصلحة ما يلي:

- تضم المصلحة شبكة تدريبية واسعة تشمل 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية موزعة على 18 محافظة تقدم برامج تدريبية في 59 مهنة صناعية تشمل الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود، وتشرف فنيًا على المحطات التدريبية داخل المصانع

- تخريج دفعات سنوية من الطلبة حاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية في جميع التخصصات ودفعات فني فوق متوسط من مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات (ميكاترونكس- مصاعد- صناعة جلود).

- توزيع جميع طلاب المصلحة بالفرقة الثالثة على شركات صناعية للتدريب على رأس العمل

- تسويق خريجي المصلحة ومهاراتهم لدى الشركات الصناعية لتيسير حصولهم على فرص عمل

- تنفيذ دورات تدريبية قصيرة لمتدربين من الشركات الصناعية ومتدربين بالاتحادات والجمعيات والجهات لتأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات

- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المتدربين لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة

- تطوير مهن المصلحة بما يتناسب مع مستجدات العصر أو استحداث مهن جديدة تلبي احتياجات الصناعة

- المشاركة في مسابقات طلابية على مستوى الجمهورية أو مسابقات للمهارات والابتكار

- إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني

