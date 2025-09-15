الإثنين 15 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

حمزة نمرة في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة

يحل نجم الغناء حمزة نمرة في الجزء الثاني من حلقته مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، وتذاع الحلقة في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

حمزة نمرة وعمرو الليثي 

ويواصل حمزة نمرة كشف أسرار وكواليس ألبومه الجديد "قرار شخصي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجميع.

كان  حمزة نمرة قد كشف في الجزء الأول عن أسباب طرحه ألبومه "بالتقسيط" قائلًا إن تركيز الناس قل وبقى سريع، وأن الأغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال.

أضاف أنه سعيد بنجاح ألبومه الأخير وردود الفعل عليه، وأن المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة.

خلال الجزء الثاني، سيقوم حمزة بغناء بعض الأغاني من ألبومه، منها ¹:
- "بتستخبي"
- "اتخمينا"
- "يا عزيز عيني"
- "وافتكر"
- "طال غيابك"

يذكر أن الجزء الثاني من اللقاء الخاص مع النجم الكبير حمزة نمرة سيذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.

