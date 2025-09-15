مصر الرابعة عالميًا في تصدير الخضراوات المجمدة المطبوخة بـ 74 مليون دولار

أكد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر حافظت على موقعها المتقدم عالميًا في صادرات الخضروات المجمدة المطبوخة بالبخار أو المسلوقة في الماء أو غير المطبوخة (البند الجمركي 071090)، وذلك خلال عام 2024، بحصة سوقية بلغت 7% من إجمالي صادرات العالم. ووفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومركز التجارة الدولية، فلقد بلغت صادرات مصر من هذا المنتج 74 مليون دولار بكمية 73 ألف طن، لتحتل بذلك المركز الرابع عالميًا.



معدلات نمو متميزة

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية سجلت معدلات نمو متميزة، كالتالى:

معدل النمو السنوي في القيمة (2020–2024): 5%

معدل النمو السنوي في الكمية (2020–2024): 5%

معدل النمو السنوي في القيمة من (2023 إلى 2024): 15%



أكبر 5 أسواق استوردت هذا المنتج من مصر في 2024

روسيا: 11.6 مليون دولار (16%)

الولايات المتحدة : 7.2 مليون دولار (10%)

فلسطين: 7.1 مليون دولار (10%)

السعودية: 6.3 مليون دولار (9%)

الإمارات: 5.3 مليون دولار (7%)



وقال المجلس، إن هذه الأسواق الخمسة تمثل 51% من إجمالي صادرات مصر لهذا المنتج في 2024، مما يعكس ثقة المستوردين في جودة المنتج المصري.



وأكد أن استمرار معدلات النمو يفتح المجال أمام تعزيز الحصة السوقية لمصر عالميًا، والتوسع في أسواق جديدة، بما يدعم مكانة الصادرات الغذائية المصرية على خريطة التجارة الدولية.

