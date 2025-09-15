التحفظ على 40 طن لحوم ودواجن و15 طن زيوت غير صالحة في 570 حملة بالدقهلية

تمكنت مديرية الـتموين بالدقهلية من شن 570 حملة و4613 مخالفة، والتحفظ على 40 طن لحوم ودواجن غير صالحة و15 طن زيوت يعاد تدويرها، وذلك خلال أقل من شهر.

شن 570 حملة وضبط 4613 مخالفة تموينية بالدقهلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات لضبط الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بتموين الدقهلية، والمخابز تحت إشراف محمد زغلول مدير الرقابة بتموين الدقهلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

570 حملة رقابية ضخمة أسفرت عن تحرير 4613 مخالفة متنوعة

منذ شهر أغسطس 2025 وحتى الآن، تمكنت المديرية من تنفيذ ما يقرب من 570 حملة رقابية ضخمة أسفرت عن تحرير 4613 مخالفة متنوعة، وضبط مئات الأطنان من السلع غير الصالحة، وكميات ضخمة من المواد البترولية والزيوت، في أرقام تعكس ضخامة حجم العمل والرقابة المشددة التي تُمارس يوميًا لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الرقابة على المخابز

شهدت الرقابة على المخابز نشاطًا مكثفًا، حيث قامت المديرية بالمرور على ما يقرب من 1818 مخبزا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 3080 مخالفة تموينية متنوعة.

وقد بلغت قيمة الغرامات المستحقة عن هذه المخالفات ما يزيد على 10 ملايين جنيه، فيما نجحت المديرية في تحصيل أكثر من 8.3 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، فضلًا عن متابعة مديونيات تراكمية تتجاوز 29.5 مليون جنيه منذ عام 2017.

الرقابة على المواد البترولية

كثّفت المديرية جهودها في متابعة المنظومة البترولية بجميع صورها، حيث شملت الحملات المرور على أكثر من أربعمائة منشأة ما بين 231 محطة وقود و153 مستودع بوتاجاز و3 محطات تعبئة و16 محطة غاز طبيعي، وذلك لضمان وصول المواد البترولية للمواطنين دون تلاعب.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط ما يقرب من 100 ألف لتر مواد بترولية و55 أسطوانة بوتاجاز قبل تسريبها أو بيعها بطرق غير مشروعة، بما يعكس قوة المتابعة وحجم الإنجاز في ضبط السوق البترولي.

الرقابة على الأسواق

شهدت الأسواق بالمحافظة تكثيفًا غير مسبوق للحملات الرقابية، حيث أسفرت عن ضبط 1420 مخالفة متنوعة خلال الفترة الأخيرة، عكست حجم العمل والرقابة الصارمة على مختلف الأنشطة التجارية.

ضبط 40 طن لحوم دواجن غير صالحة

وجاءت المضبوطات بالأطنان لتؤكد قوة هذه الحملات، حيث تم ضبط:

• أكثر من 38.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

• طن ونصف لحوم ودواجن منتهية الصلاحية.

• 277 علبة سجائر مجهولة المصدر.

• ما يزيد عن 11 طن أعلاف.

• 3 أطنان أسمنت بدون فواتير.

• 15 طن زيوت معاد استخدامها.

• 8.5 طن خامات صناعية (PVC).

• أكثر من 36 ألف لتر زيوت سيارات متنوعة.

• 6 براميل جلوكوز منتهي الصلاحية.

• 2 طن زيوت بدون فواتير.

كما شملت الرقابة المرور على 13 منفذًا للتأكد من توافر السلع، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات جديدة ضد غير الملتزمين.



وفي إطار حرص مديرية التموين بالدقهلية على توفير السلع الأساسية بشكل دائم ومستمر، تم تحويل سوق اليوم الواحد الأسبوعي إلى معرض دائم يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وعلى مدار الأسبوع، بما يعكس التوسع في تقديم الخدمات التموينية.

إلى جانب ذلك، تستمر 2 معارض دائمة أخرى على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر.

وفي السياق، أكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، في إطار متابعة دقيقة ومتواصلة، وذلك لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير مشروعة، وضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لمستحقيه.

وأضاف، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على أن المديرية لن تدخر جهدًا في حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر.

