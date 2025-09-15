بالتزامن مع أولى جلسات محاكمتها.. نص اعترافات المتهمة بقتل أطفال دلجا.. وضعت السم في عجين الخبز لأتخلص منهم.. وهذا سبب نجاة ضرتي

بدأت محكمة جنايات المنيا نظر أولى جلسات محاكمة زوجة الأب المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم في قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.



وترصد فيتو في التقرير التالي النص الكامل للتحقيقات في القضية واعترافات المتهمة.



س: كيف تعرفتي على زوجك ناصر محمد علي؟

ج: أنا اتعرفت على ناصر بعد لما اتطلقت بثلاث سنين، لما والدته جت طلبتني أتزوجه.

س: وما سبب قبولك الزواج منه على الرغم من كونه كان متزوجا من أخرى ولديه 6 أطفال؟

ج: هو نصيب.



س: وكيف كانت العلاقة فيما بينك وبين سالف الذكر؟

ج: كانت كويسة.



س: هل كانت تحدث أي خلافات فيما بينكما؟

ج: في خلافات عائلية عادية زي إن أنا اتأخر في فتح الباب أو يروح عليا نومة ومصحاش بدري وحاجات زي كده.

س: وهل أنجبتي من زوجك سالف الذكر أطفال ؟

ج: أيوه، أنا خلفت راوية عندها سنة و3 شهور، وأشرقت عندها 13 يوم وقبل حملي براوية كنت حامل في ولد لكنه نزل، وكان عمره 4 شهور، والدكاترة كانوا قايلين إنه عنده ضمور في المخ ومشاكل في القلب.



س: وما هو رد فعل زوجك ناصر على ذلك؟

ج: هو كان زعلان عادي.

س: وكيف كانت العلاقة فيما بينك وبين أولاد زوجك ناصر من زوجته الأخرى؟

ج: العلاقة كانت كويسة، مكنش فيه مشاكل غير على مذاكرتهم أو لما حد منهم يخرج بره.

س: وكيف كانت العلاقة فيما بين أولاد زوجك ناصر المتوفين ونجلتك راوية؟

ج: عادي، هما لما كانوا بيشوفوها كانوا بيلعبوا معاها.

س: هل سبق لك التعدي على أي من أولاد زوجك ناصر محمد علي؟

ج: لا.

س: وما قولك فيما شهد به رجب علي محمد من أنه سبق لك كي ظهر عمر ابن زوجك بمعلقة ساخنة؟

ج: محصلش.

المتهمة أثناء تمثيلها الجريمة

س: وما سبب قيام زوجك بتطليق زوجته أم هاشم أحمد عبد الفتاح؟

ج: هو قالي إنها كانت تعبانة نفسيا، وكانت تقوم تزعل وتكسر وتعمل مشاكل.

س: وكيف كانت علاقة أم هاشم أحمد عبد الفتاح بأولادها؟

ج: معرفش



س: وكيف تخلصتي من المجني عليهم؟

ج: اللي حصل يوم 7 يوليو اللي فات جالي زوجي ناصر ومعاه ابنه محمد ابن ضرتي وطلب مني أعمل أكل للولد فكان عندي بامية وجبت قطعة عيش وجبت ازازة مبيد حشري فاضية بيستخدمها زوجي في الأرض بعدين دوبت فيها سم ومياه وحطيه على العيش اللي الطفل هيأكله بعديها بيومين الطفل تعب جدا فتأكدت أن السم ليه مفعول.



وتتابع: بعد كده بـ 4 ايام قررت اقتل ضرتي وولادها الستة علشان زوجي يبقي ليا لوحدي فجهزت عيش يكفيهم وبعته مع ضرتي ليهم على أساس أني خبزته علشان هم مفيش عندهم فرن وعجنته بالسم وكترته المرة دي فاكلوا منه كلهم ما عدا ضرتي علشان بتشك فيا اني بعمل أعمال وسحر.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهما بقتل المجني عليهم بالسم عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة الأولى.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمة مما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال الشهود، إذ تبيَّن أنها أقدمت على جريمتها كيدًا بوالدة الأطفال “الزوجة الأولى” بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته فاستغلت اعتيادها على إعداد الخبز بمسكنها وإرساله إلى الأطفال، وتحصلت على مبيد حشري سام “الكلورفينابير”، فمزجته بقطعة خبز وقدَّمتها لأحد الأطفال في مسكنها، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فاعلية السم، وبعد أربعة أيام أعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم، بينما نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله.

وأكدت ذلك تحريات الشرطة، ورصدت كاميرات المراقبة اثنين من الأطفال حال حمل أحدهما الخبز المسمم من منزل المتهمة إلى مسكنهم، كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة رفقة خبراء الطب الشرعي، ونتيجة الفحص المعملي للعينات وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وهو ما توافق مع تقارير الصفة التشريحية التي بينت أن الوفاة نتجت عما أحدثته تلك المادة السمية من انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية.

وأقرت المتهمة في استجوابها بتفصيلات ارتكابها الواقعة، وأجرت محاكاة تصويرية للجريمة.

