الإثنين 15 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور ساعة من بدء تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 60 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62%  عند مستوى 35328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 43385 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5%  عند مستوى 15853 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46%  عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 10953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21%  عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82%  عند مستوى 3516 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التداول أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.508 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 35111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 43154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15780 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

