كارلوس ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

تصنيف التنس، حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في أول 10 مراكز.

وكانت أبرز التغييرات في المراكز المتأخرة، في ظل عدم إقامة بطولات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء تصفيات كأس ديفيز.

وتراجع الأمريكي ليرنر تين 5 مراكز، ليتواجد في المرتبة 54، كما قفز الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 14 مركزًا، ليتواجد في التصنيف 72 عالميًا.



كما تراجع اللاعب البريطاني جاكوب فيرنلي 10 مراكز، ليتواجد في المركز 64 عالميًا.

أول 10 مراكز في تصنيف التنس

1- كارلوس ألكاراز: 11540 نقطة

2- يانيك سينر: 10780 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 5930 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش: 4830 نقطة

5- تايلور فريتز: 4675 نقطة

6- بن شيلتون: 4280 نقطة

7- جاك درابر: 3690 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3545 نقطة

9- لورينزو موسيتي: 3505 نقاط

10- كارين خاشانوف: 3280 نقطة

