الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كارلوس ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

كارلوس ألكاراز يحافظ
كارلوس ألكاراز يحافظ علي صدارة التصنيف العالمي للتنس

تصنيف التنس، حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في أول 10 مراكز.

وكانت أبرز التغييرات في المراكز المتأخرة، في ظل عدم إقامة بطولات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء تصفيات كأس ديفيز.

وتراجع الأمريكي ليرنر تين 5 مراكز، ليتواجد في المرتبة 54، كما قفز الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 14 مركزًا، ليتواجد في التصنيف 72 عالميًا.


كما تراجع اللاعب البريطاني جاكوب فيرنلي 10 مراكز، ليتواجد في المركز 64 عالميًا.

 أول 10 مراكز في تصنيف التنس

1- كارلوس ألكاراز: 11540 نقطة

2- يانيك سينر: 10780 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 5930 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش: 4830 نقطة

5- تايلور فريتز: 4675 نقطة

6- بن شيلتون: 4280 نقطة

7- جاك درابر: 3690 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3545 نقطة

9- لورينزو موسيتي: 3505 نقاط

10- كارين خاشانوف: 3280 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصنيف التنس كارلوس ألكاراز الإسباني كارلوس ألكاراز يانيك سينر ألكسندر زفيريف نوفاك ديوكوفيتش

مواد متعلقة

كارلوس ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس

ألكاراز يقترب من عرش سينر في صدارة تصنيف لاعبي التنس

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads