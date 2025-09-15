وزير الخارجية الإيراني: جئت إلى قطر برسالة واضحة من الشعب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن قدومه إلى الدوحة رسالة واضحة من الشعب الإيراني بوقوف إيران إلى جانب قطر في وجه الممارسات الإسرائيلية.

إيران تقف إلى جانب قطر

وكتب الوزير عراقجي في حسابه عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروع المنطقة".

وأرفق عراقجي في منشوره صورة لقاء جمعه برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم في العاصمة الدوحة.

مسعود بزشكيان سيشارك في قمة زعماء الدول العربية والإسلامية

يشار إلى أن طهران أعلنت يوم أمس على لسان المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الايرانية، مهدي سنائي، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك في قمة زعماء الدول العربية والإسلامية التي تلتئم اليوم في الدوحة، باقتراحات حول الاعتداءات الإسرائيلية.

