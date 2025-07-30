قبل انطلاق الاختبارات، كليات تقبل طلاب دبلوم تجارة نظام 3 و5 سنوات

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 /2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات التجارة.

وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 /8/ 2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن للطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

وللاطلاع على المحتوى العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي

وللاطلاع على المحتوى العلمي لمقررات اختبارات المعاهد للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية والمعاهد الفنية التجارية نظام السنتين للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي

كليات تقبل طلاب دبلوم تجارة نظام 3 و5 سنوات

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه)

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بالزقازيق

كلية التكنولوجية إدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة تشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كلية الحقوق (انتظام– انتساب موجه)

كلية التربية جامعة حلوان (قسم اعداد معلم الحاسب)

كلية التربية النوعية بدمياط (قسم اعداد معلم الحاسب)

المعاهد الفنية التجارية "شعبة نظم المعلومات " بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا " شعبة "نظم المعلومات الإدارية "

المعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولى بالمعاهد العالية الخاصة "شعبة نظم المعلومات الإدارية".

قواعد اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات

وبالنسبة لاختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات هناك مجموعة من القواعد جاءت كالتالي:

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).



قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية، الصناعية) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

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