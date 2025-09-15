الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في الصحف القومية

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، اليوم الإثنين، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

 

ألف جنيه زيادة في رواتب العاملين بالصحف القومية

وأعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بداية يوليو الماضي، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ (ألف جنيه شهريًا)، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. 

زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية 

وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، وتوجيهات الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. 

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى  الناعمة، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

