وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة، موضحًا أن المشروع يشمل أيضًا تطوير حديقة الأورمان بعد معاناتهما من تدهور شديد في البنية التحتية والمرافق.

مراحل المشروع الخاصة بحديقة حيوان الجيزة

أوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن التطوير يتم على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تحديث شامل للبنية التحتية.

المرحلة الثانية: تجديد الحيوانات والحياة البرية، والمقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

المرحلة الثالثة: التأهيل والتجهيز الكامل قبل الافتتاح الرسمي.



صورة عالمية تليق بمصر

وأشار فاروق إلى وجود عقد مع الشركة المنفذة للتطوير، مؤكدًا أن الحديقة تضم أنواعًا جديدة من الحيوانات المستوردة، لتظهر بصورة عالمية تليق بمكانة مصر.

نفي الشائعات حول أسعار التذاكر

ونفى الوزير ما تم تداوله بشأن قرب افتتاح حديقة حيوان الجيزة وتحديد أسعار تذاكر الدخول لـ 400 جنيه للتذكرة الواحدة، قائلًا: "لا أساس لهذه الأخبار.. وسنفتخر بحديقة الحيوان كما نفتخر بالعاصمة الإدارية والمشروعات القومية الكبرى".



نفق يربط الحديقتين

وكشف فاروق أن المخطط يشمل أيضًا إنشاء نفق يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان لتسهيل حركة الزوار وتكامل المشروع السياحي والترفيهي.

