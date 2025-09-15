بيجو تستعرض أسعار سيارتها خلال شهر سبتمبر

سيارات بيجو، أعلنت شركة بيجو تراجع أسعار سيارتها بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المصري خلال شهر سبتمبر وبلغ حجم التراجع ما بين 100 ألف حتى 140 ألف جنيه ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة الأسبوع الجاري.

أسعار سيارات بيجو في السوق المصري

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بيجو كافة الموزعين والتجار، جميع المعارض بالأسعار الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات بيجو في السوق المصري وشكل تراجع سيارات بيجو 5008 الذي بلغ سعر الفئة الأولى نحو 2 مليون و285 ألف جنيه.



وبلغ سعر الفئة الثانية من بيجو 5008 نحو 2 مليون و575 ألف جنيه.



وحصلت سيارات بيجو 5008 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.



وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «بيجو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

