شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات مؤثرة

كتبت الفنانة سوار النجار منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، رثت خلاله شقيقتها الراحلة إيناس النجار، حيث قال: “لحد الآن مش مستوعبة عدم وجودك وللآن مش مصدقة اللي ييجي اليوم اللي نكتب فيه عليك واللي نقول الله يرحمها ، أيدي ما تقدرش تكتب ولا لساني ينطق، كل اللي نعرفه اللي الحياة كلها كذبة، وعدم وجودك أكبر كذبة في الدنيا، نشوف الناس وما نشوفكش انتي اللي عمرنا ما اتفارقنا”

وأضافت:"راحت روحي مني حياتي بعدك مش حياة أيام تمشي وخلاص نعدي من غير روح من غير نفس ضاعت كل أحلامنا صعب نكملها وحدي يا حبيبتي بنتي وأختي وكل دنيتي أنا مش مصدقة اني عايشة نتنفس من بعدك لكن حال الدنيا وحكمة الله الله يرحمك يا طيبة يا حنينة يا كريمة يا ملاك يا إيناس الله يصبّرني ويصبر ماما ولانا على فراقك وإن شاء الله نتقابل في الجنة يا توأم روحي".

يذكر أن الفنانة إيناس النجار قد توفت في شهر أبريل الماضي، بعد أزمة صحية شديدة تسببت في دخولها المستشفى، حيث قضت عدة أيام بغرفة العناية المركزة قبل وفاتها

نقابة المهن التمثيلية في مصر تنعى إيناس النجار



وأصدرت وقتها نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانًا نعت فيه الفنانة إيناس النجار، حيث جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة إيناس النجار.

وأضاف البيان: نتقدم لأسرتها بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محطات بارزة في مشوار إيناس النجار الفني



إيناس النجار، الممثلة التونسية التي ولدت في مدينة صفاقس، بدأت مشوارها الفني بالظهور في فيديو كليب للفنان بهاء سلطان.

ولاحقًا اكتشفها المخرج محمد النجار وأسند إليها دورًا في فيلم "ميدو مشاكل"، ثم شاركت في أفلام مثل "بحبك وأنا كمان" و"علي سبايسي"؛ كما تركت بصمة في أعمال درامية منها "يتربى في عزو" و"علي مبارك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.