الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية خلية المرج الإرهابية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية المرج الإرهابية". 

 

وجاء القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور،الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة الإرهابية ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.

محكمة جنايات مستأنف بدر جنايات مستأنف بدر خلية المرج الإرهابية جنايات المرج النيابة العامة

