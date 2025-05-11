الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

قرار قضائي بإعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية المرج الإرهابية"

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية"، إلى جلسة 13 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية.

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وجاء القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور،الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة الإرهابية ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.

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