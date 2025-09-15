الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

18.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة نحو 18.7 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.693 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية.
 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.564 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 23.27 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 76.73 % خلال الجلسة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  التداول أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.508 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 35111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 43154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15780 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

