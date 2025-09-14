ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الرابعة والتي شهدت ديربي مانشستر .

وحسم مانشستر سيتي الديربي أمام اليونايتد بثلاثية نظيفة، في ختام الجولة الرابعة من البريميرليج، فيما واصل ليفربول بقيادة محمد صلاح تربعه علي القمة بالفوز أمام بيرنلي بهدف خارج ملعبه.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

1- ليفربول 12 نقاط

2- آرسنال 9 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 9 نقاط

4- بورنموث 9 نقاط

5- تشيلسي 8 نقاط

6- إيفرتون 7 نقاط

7- سندرلاند 7 نقاط

8- مانشستر سيتي 6 نقاط

9- كريستال بالاس 6 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط

11- فولهام 5 نقاط

12- برينتفورد 4 نقاط

13- برايتون 4 نقاط

14- مانشستر يونايتد 4 نقاط

15- نوتنجهام فوريست 4 نقاط

16- ليدز يونايتد 4 نقاط

17- بيرنلي 3 نقاط

18- وست هام 3 نقاط

19- أستون فيلا نقطتان

20- وولفرهامبتون بدون نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي





نتائج مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

أرسنال 3-0 نوتينجهام فورست

بورنموث 2-1 برايتون

كريستال بالاس 0-0 سندرلاند

إيفرتون 0-0 أستون فيلا

فولهام 1-0 ليدز يونايتد

نيوكاسل 1-0 وولفرهامبتون

وست هام 0-3 توتنهام

برينتفورد 2-2 تشيلسي

بيرنلي 0-1 ليفربول

مانشستر سيتي 3-0 مانشستر يونايتد

