أب يرهن ابنه مقابل 20 جنيهًا، متعافي من الإدمان يكشف قصصًا مروعة

كشف محمد شكري، المتعافي من الإدمان، عن قصص مروعة تتعلق بعالم الإدمان، مؤكدًا أن الإدمان لا يقتصر فقط على تجارة الأعضاء، بل يصل إلى تجارة البشر أنفسهم.

آباء يرهنون أبناءهم لدى تجار المخدرات

وروى من واقع تجاربه في مجموعات المتعافين، التي يُطلق عليها اسم "المجهولية"، قصصًا حقيقية عن آباء يرهنون أبناءهم لدى تجار المخدرات مقابل الحصول على جرعة بسيطة.

وفي صدمة لم يسبق لها مثيل، كشف محمد شكري، عن حادثة لأب رهن ابنه الصغير لدى تاجر مخدرات مقابل 20 جنيهًا للحصول على جرعة مخدرات، مشيرًا إلى أن هناك آباء يتركون أبناءهم تمامًا لدى التجار، وأن بعض الأطفال يتعرضون للإيذاء أو حتى القتل.

وعلَّق على هذه الحوادث قائلا: "هذا هو القاع الذي يصل إليه المدمن، كل همه هو الحصول على جرعته، ولا يهمه شيء آخر، حتى لو كان ابنه أو ابنته".

وفي تحول مدهش، لم يكتف محمد شكري بالتعافي، بل تحول إلى معالج لمساعدة الآخرين، وأرجع هذا التحول إلى برنامج علاجي قوي يعتمد على 12 خطوة، أولها الاعتراف بالعجز عن مواجهة الإدمان، موضحًا أن هذا الاعتراف ليس بالكلمات، ولكنه قرار حقيقي بالاستسلام وطلب المساعدة بعد الفشل في كل المحاولات السابقة.

وعن التكاليف الباهظة للعلاج، قال إنه أنفق مبالغ طائلة خلال فترة إدمانه، وأنه عندما دخل مرحلة التعافي، بدأ يدرك قيمة الأموال التي أضاعها، مؤكدًا على أن أول خطوة في رحلة التعافي هي الاعتراف بالعجز أمام الإدمان، والبحث عن المساعدة في الأماكن العلاجية المرخصة، داعيًا المدمنين إلى رفع الراية البيضاء، والبدء في كتابة صفحة جديدة في حياتهم.



متعاف من الإدمان يكشف أسرار غرفة العربجية

وكشف المتعافي من الإدمان، خلال برنامج “حكايات لبكرة” الذي تقدمه ماهيتاب حسيب بقناة “الشمس” عن وجود غرف سرية لمتعافي الإدمان تُعرف بـ"العربجية"، وهي غرف اجتماعات لـ"زمالة المدمنين المجهولين" التي تنتشر في مختلف محافظات مصر.

وأوضح، أن هذه الغرف لا تتبع أي جهة حكومية أو مؤسسة رسمية، بل هي عمل خيري يقوم به مدمنون متعافون، ويتم تأجير قاعة ويتم تجهيزها لاستقبال المدمنين بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وأضاف أن المدمنين يتواصلون مع بعضهم البعض، ويقدمون الدعم لبعضهم على مدار الساعة، لأن المدمن هو الأقدر على فهم ومساعدة مدمن آخر، موضحًا أن هذه الغرف تعتمد على برنامج علاجي يسمى الخطوات الـ12، وهو برنامج وضعه مدمنون متعافون، ويُعد كتاب "الزمالة الزرقاء" هو مرجعهم الأساسي.

وأشار إلى أن سر ثقته الكبيرة في هذا البرنامج وفي هذه الغرف هو وجود معالجين ومتعافين لديهم خبرات سابقة، وصلوا إلى قاع الإدمان، وتمكنوا من التعافي، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص هم الشعاع المضيء في النفق المظلم، لأنهم يثبتون له أن التعافي ممكن، على عكس الأطباء الذين لا يمكنهم فهم ما يمر به المدمن، لعدم تجربتهم للإدمان.

وأكد أن هذه الغرف تسمح للمدمنين بالتحدث عن قصصهم وقاعهم المشترك، دون خوف أو خجل، مما يُسهل عليهم عملية الفضفضة والتعافي.

