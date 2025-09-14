الأحد 14 سبتمبر 2025
اقتصاد

شعبة الذهب تكشف مصير الأسعار مع تطورات الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب

شعبة الذهب، قال عبد العال سليمة، نائب رئيس شعبة الذهب: إن الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة، تعكس حالة الترقب في الأسواق لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

الذهب وخفض الفائدة 

وأشار إلى أن الذهب استفاد بقوة من التوقعات بخفض الفائدة لما لذلك من تأثير مباشر على تراجع العائد على السندات الحكومية وضعف الدولار.

وأوضح سليمة أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل سعر الأونصة مستوى تاريخيًا عند 3674 دولارًا، بزيادة نسبتها 1.6% خلال الأسبوع الماضي، بعدما افتتحت التداولات عند 3591 دولارًا.

وأغلقت عند 3643 دولارًا للأونصة، وأضاف أن المعدن النفيس قفز منذ بداية 2025 بنحو 40%، في واحدة من أكبر موجات الصعود التاريخية.
 

أسعار الذهب اليوم الأحد 


- عيار 24: 5600 جنيه للجرام
- عيار 21: 4900 جنيه للجرام
- عيار 18: 4200 جنيه للجرام
- الجنيه الذهب: 39,200 جنيه


ارتفاع أصول الصناديق المدارة إلى ذروة أخرى

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب شهدت تدفقات للشهر الثالث على التوالى فى أغسطس بقيادة الصناديق الغربية مجددًا.
وارتفعت أصول الصناديق المدارة إلى ذروة أخرى في نهاية الشهر بينما ظلت أحجام تداول سوق الذهب مستقرة بشكل عام بمتوسط 290 مليار دولار أمريكي يوميًا.

كما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة ماديًا بالذهب 5.51 مليار دولار أمريكي في أغسطس، لتمدد بذلك سلسلة تدفقاتها إلى ثلاثة أشهر.
 

