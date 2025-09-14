محافظ الدقهلية يتفقد أعمال صيانة حمام سباحة الجلاء استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية تفقد خلالها حمام سباحة الجلاء التابع لمديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة، لاستقبال الطلاب لممارسة السباحة وتدريبهم واكتشاف المواهب والمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026،

وخلال جولته، شدّد "المحافظ" على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحمام بشكل منتظم، والالتزام بالحفاظ على النظافة العامة والتهوية الجيدة، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمان حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمترددين.

وأكد "محافظ الدقهلية " أن حمام سباحة الجلاء يُعد مشروعًا قوميًا مهمًا لرعاية أبنائنا الطلاب، واكتشاف الموهوبين رياضيًا في مجال السباحة، مشيرًا إلى أن دعم هذه المنشآت يساهم في تعزيز الأنشطة الرياضية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.

وأشار "المحافظ" الي أن توفير بيئة آمنة وصحية داخل جميع المنشآت الرياضية والمدرسية يمثل أولوية قصوى للمحافظة، في إطار حرص القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على بناء الإنسان المصري المتكامل علميًا وبدنيًا.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية.

