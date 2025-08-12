بدون نادر حمدي، موعد حفل فريق واما في الساحل الشمالي

يحيي فريق واما حفلًا غنائيًّا في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس، وأصبح الفريق مكونًا من محمد نور وأحمد الشامي وأحمد فهمي فقط، بعد انفصال نادر حمدي في وقت سابق بسبب انشغاله في التوزيع.

حفل واما في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم فريق واما عددًا من أغانيه الشهيرة لدى الجمهور ومنهم دا كلام، نجمة معدية، شمس بحر وغيرهم.

وفي وقت سابق قال الفنان محمد نور إن سر بقاء وترابط أعضاء الفريق طوال هذه السنوات هي الصداقة التي تربط أعضاءه ببعضهم طوال رحلتهم الفنية وحتى الآن، متابعًا: "فيه ناس بتتعرف على زمايلها في الشغل بس، لكن إحنا أصحاب من قبل ما نبدأ".

ارتباط أعضاء الفريق

أما أحمد فهمي فقال: إن علاقة أعضاء الفريق بدأت من سن صغيرة جدًّا، في أعمار سبعة وثمانية أعوام حتى عمر 18 عامًا، وأن أحد أسباب ارتباط أعضاء الفريق ببعضهم البعض هو طريقة الغناء الخاصة بهم حيث إن كل شخص منهم يغني بطبقة صوتية معينة بلحن مختلف ونتيجة تشابك الأصوات بالطبقات المختلفة تخرج الأغاني بشكل مميز".

بالنسبة إلى الفنان أحمد الشامي فقال: إن تعليم الموسيقى بيفرق جدًّا للترابط بين الفرقة، حيث أفادهم التخصص كثيرًا في معرفة خبايا الغناء وأصوله.

التقط أطراف الحديث الموزع الموسيقي والفنان نادر حمدي وقال: أثناء التوزيع بعرف الطبقات وإزاي أوظفها، ودراسة جميع أعضاء الفرقة واحدة في ذات التخصص وهو الموسيقى الكلاسيكية"، ليقاطعه الفنان أحمد فهمي مازحًا: "مصروف علينا كويس".

