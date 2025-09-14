بريطانيا توقف قبول الطلاب الإسرائيليين بالكلية الملكية لدراسات الدفاع 

أفادت صحيفة التلجراف، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن حكومة بريطانيا أكدت أن الكلية الملكية لدراسات الدفاع لن تقبل طلابا من إسرائيل بدءا من العام المقبل.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خاطئ.

واتهم الكثير من المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو بالإضرار بمصالح إسرائيل

وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية: “إن الحكومة الإسرائيلية تدمر علاقاتنا الخارجية والدولة تنهار”.

