5 إجراءات عاجلة من النيابة بشأن المتهم بقتل زوجته ضربا في كرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة كرداسة، وإجراء تحليل مخدرات له.

وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الضحية لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة وتوقيته، وكلفت بإجراء تحريات حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

مقتل سيدة داخل مسكنها في كرداسة



البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها في كرداسة، توجهت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث.

وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة، تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بواسطة عصا، على يد زوجها، نتيجة خلافات أسرية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة، وعقب هروبه تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

