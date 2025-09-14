كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وهيرو مصطفي جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر مؤتمرًا صحفيًا بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وبحضور عدد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في مجال النقل البحري وقيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات.

في بداية كلمته رحب الوزير بالسفيرة الامريكية هيرو مصطفى جارج ورؤساء الشركات الأمريكية المهتمة بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وخاصة في ظل التعاون المشترك والاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في في كافة المجالات، مشيرا إلي أهمية محطة تحيا مصر التي يقام عليها المؤتمر الصحفي والتي تعتبر من أحدث المحطات في الشرق الأوسط والتي تديرها شركة TMT التي تضم شركة EGMPT المصرية،وCMA الفرنسية والتي تم إنشاؤها ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، مشيرًا إلي أن ميناء الإسكندرية هو أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية ومنها الشركات الأمريكية والتي ندعوها للاستثمار في مجال إدارة وتشغيل أحد المحطات بميناء الإسكندرية أو الموانئ المصرية الأخرى خاصة في ظل التطوير الشامل التي تشهده تلك الموانئ، كما يمكن التعاون مع الشركات الأمريكية في مجال تطوير الأسطول التجاري المصري خاصة مع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تكوين شركات في مجال النقل البحري والتعاون مع الشركات الأمريكية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والتي تلعب دورا هاما في عدم تكدس الحاويات بالموانئ.

ولفت إلى أنه نشاط استثماري هام أمام الشركات الأمريكية في السوق المصري، كما أن هناك فرصا استثمارية أخرى في مجال إدارة وتشغيل أحد خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ منطقة صناعية عامة أو متخصصة في أحد المناطق الصناعية الكبرى بمصر وخاصة مع العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.