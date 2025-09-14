مجانا لمدة أسبوع، قصور الثقافة تعرض مسرحية "Gen Z" بالإسكندرية

بدأت أمس السبت، على مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية، ليالي العرض المسرحي "Gen Z"، الذي يقدم ضمن مشروع المسرح التوعوي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر التنوير ومعالجة قضايا المجتمع، ويقدم العرض مجانا حتى الأحد المقبل.

عرض مسرحية Gen Z

العرض لفرقة قصر ثقافة الشاطبي المسرحية، فكرة وسيناريو وإخراج إبراهيم حسن، وينتمي إلى المسرح الرمزي.

ويناقش بأسلوب درامي استعراضي التأثيرات السلبية للإفراط في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة، وما تسببه من عزلة وانفصال عن الواقع، وصولا إلى فقدان المشاعر الحقيقية بين الأفراد.

وأشار المخرج إبراهيم حسن، إلى أن العمل يجسد قصة شاب يعيش حياته بشكل طبيعي قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يمارس الرياضة وينجح في عمله، لكنه بعد الانغماس المفرط في استخدام الهاتف المحمول يتحول تدريجيا إلى شخص متكاسل منزوع الإحساس.

وأضاف أن العرض يعتمد على الدراما الحركية والاستعراضات للتعبير عن الصراعات الداخلية التي يعيشها البطل، والأشخاص المستخدمين للسوشيال ميديا بكثرة، وكيف ينتهي بهم الأمر إلى السقوط والانهيار، وذلك بشكل مجرد دون تحديد أسماء أو أزمنة.

فريق مسرحية Gen Z

العرض أداء محمد صلاح، عبد الرحمن أبو المكارم، محمد عماد، جنى تامر، مريم أيمن، محمد علي، ومنة الله خالد، سينوغرافيا ندى عبد العظيم، كيروجراف محمد صلاح، ومساعد مخرج محمد القصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.