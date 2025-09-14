معنى ضرب قطر

قبل ساعات من قصف قطر هاتفني المفكر الفلسطيني عاشق مصر طه الخطيب متسائلا عن سبب عدم حضور خليل الحية لمصر، وقد كان مقررا تواجده بالقاهرة للرد على مبادرة ترامب، وقال هناك شيء ما غير مفهوم، وبعدها ربما بدقائق وقعت ما لم يكن أحد تصوره في ظل علاقات قوية بين قطر وأمريكا وإسرائيل..

فالكيان يصر على إهانة الجميع، واستعراض عضلاته حتى على أقرب الأطراف منه.. قطر تتفاوض معه، وتنسق معه، وتستقبل مفاوضيه ومسئوليه بمن فيهم قادة الجيش والموساد والشاباك، ومع ذلك لم تنج من غطرسة الكيان، وشعوره المتضخم بفائض القوة مقابل كامل العجز في الطرف الآخر كله، ما يسوغ له فعل أي شئ وكل شيء في أي وقت وكل مكان..

وتمثل تلك الحقبة تحولًا جيوسياسيًا. إذ تواصل إسرائيل تأكيد دورها الجديد كقوة عظمى إقليمية في الشرق الأوسط، دولة قادرة وراغبة في تغيير ميزان القوى في المنطقة بأسرها. دولة ستضرب أبعد من حدودها بكثير لحماية مصالحها ومعاقبة أعدائها..

رئيس الكنيست الإسرائيلي قالها صراحة إن الهجوم الأخير في الدوحة يمثل رسالة للشرق الأوسط بأكمله، وبالتالى فمحاولة جعلها موجهة لقطر فقط تبدو ساذجة، ربما للتملص من ضرورة الرد على الرسالة، وكلمة السر فيما حدث في قطر هو ترامب..

لم يكن لإسرائيل أن تهاجم الدوحة بدون مساعدة معلوماتية وعسكرية وتنسيق مع إدارة ترامب والبنتاجون، هي رسالة للجميع، الهدف أن تصبح إسرائيل هي القوى المهيمنة على كل المنطقة، وأن ينصاع الجميع لها، ولا يتصور أحد أنه بعيد عن يد تل أبيب..

ولكن العملية فشلت لأسباب تحذيرات مصرية أو تركية أو كلاهما، عزز ذلك شكوك قيادة وفد حماس في سبب إصرار أمريكا على ضرورة حضور خالد مشعل وخليل الحية إلى الاجتماع داخل فيلا خاصة، وليس في برج الفندق كما جرت العادة، لذلك تم إرسال عناصر التأمين والحارس الشخصي مع أجهزة الجوالات الخاصة بالقيادة، واستطاعت حماس خداع أمريكا وإسرائيل..

ولكن الضرر حدث.. والخليج سينتبه إلى أن أمريكا ليست الحامية كما يتصورون، وأن التهديد لم يعد فقط من إيران بل من إسرائيل، ومن المعلوم أن تسليح دول الخليج في معظمه أمريكي وهو مبرمج بحيث لا يحارب أي أسلحة أمريكية..

وهناك احتمال قوي بأن الأسلحة الأمريكية مثل الدفاعات الجوية والرادارات المتقدمة في منطقة الخليج جرى تعطيلها أثناء الهجوم الجوي، وهذا ما يجعل هذه الأسلحة غير ذات قيمة في حالة نشوب حرب بين الدول التي تتسلح بأسلحة أمريكية وبين إسرائيل..

كما نلاحظ اصطدام مشروع تركيا الكبرى مع مشروع إسرائيل الكبرى بالمنطقة، مما جعل كل منهما متربصا بالآخر، وبدلا من المواجهة المباشرة يحاربون بعضهما من خلال طرف ثالث، وهذه المرة قطر.. وسترد تركيا بضرب قوات قصد في سوريا قريبا..

وربما يكون هناك تفسير آخر لما حدث في قطر.. فترامب طلب منذ عدة أيام قبل الضربة أن تتملك أمريكا أراضي قواعدها بالخارج، ربما كانت الضربة التي وجهتها إسرائيل لقطر ورقة ضغط، ولها مأرب أمريكية أخرى.

وأهم ما في الموضوع أن الصراع المعلوماتي داخل الأمن الإقليمي ليس حكرا للأجهزة الإسرائيلية فقط، وأن دول الخليج لا تزال بعيدة بمسافات طويلة جدا عن ذلك.. وأن المنافسين الرئيسيين في معارك الثعالب هما مصر وتركيا.

وبعد ما حدث ويحدث في المنطقة لم يعد هناك من جيش قادر على التصدي للكيان سوى ثلاثة جيوش المصري والإيراني والتركي، وما عداهم طبل ريح.. وأخيرا ضرب قطر يثبت أهمية المحافظة على الجيوش النظامية التي لم يبق منها عربيا سوى مصر والجزائر، ويضاف إليهما شرق أوسطيا تركيا وإيران.. ويضاف إلى تلك الجيوش.. الاستخبارات القوية لكل من مصر وتركيا وهي رقم صعب يخشى الموساد والشاباك اللعب معه.

