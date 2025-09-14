حبس المتهم بقتل ابن عمه لخلاف بينهما في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل ابن عمه لخلاف بينهما في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، ورفع البصمات في موقع الجريمة وإجراء المعاينة لجثمان، والتصريح بدفنه عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان وأهلية المتهم والضحية لسماع أقوالهم.

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في أوسيم، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الجريمة، ابن عم المجني عليه، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض لخلاف بينهما.

القبض على المتهم بالجيزة

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.