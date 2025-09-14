الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الأونروا: غزة تعرضت للدمار بالكامل وتحولت إلى أرض قاحلة وغير صالحة للعيش

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

أفادت منظمة “الأونروا”، اليوم الأحد، بأن غزة تعرضت للدمار الكامل وتحولت إلى أرض قاحلة ويبدو أنها ستصبح غير صالحة للعيش.

وتابعت: أطفال غزة يتضورون جوعا والعائلات تهجر قسرا والناس مرعوبون.

 

وكانت “أونروا” أفادت قبل وقت سابق بأن أحياء بأكملها في غزة وجباليا يتم إخلاؤها وأكثر من 86% من المدينة أصبحت تخضع لأوامر التهجير، وذلك بحسب تقارير إخبارية.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كثيفة على منازل ومراكز إيواء النازحين في مدينة غزة.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين شنت هجوما على بلدة جبع شمال شرقي القدس المحتلة، وأضرموا النار في عدد من مساكن الفلسطينيين. 

مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة جبع ويحرقونها

وفي السياق ذاته، أفاد مستشفى العودة، بوقوع 4 شهداء و3 مصابين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وبحسب آخر إحصائية، فقد بلغ إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات منذ بدء الحرب على قطاع غزة 2444 شهيدا، بينهم 784 قضوا خلال انتظارهم أمام منفذ زيكيم، و607 أثناء توجههم لمركز المساعدات الأمريكية في رفح، و429 شهيدا من المتوجهين لمركز توزيع نتساريم الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

