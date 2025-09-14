أحالت ليله نهارا وعائلات احترقت، قصف عنيف على محيط مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

فادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الأحد، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة نفذت غارة عنيفة على منطقة محيط مستشفى الشفاء؛ ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية سائق سيارة كانت تمر في شارع مجاور لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، لم تعلن هويته وما إذا كان أحد المطلوبين لإسرائيل.

طائرات الاحتلال المسيرة تشن غارة أمام مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات المسيرة. pic.twitter.com/2vBKOKU6By September 14, 2025

جاء ذلك، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل طائرات "كواد كابتر" المسيّرة، داخل مستشفى الشفاء، في الوقت الذي نفذت فيه المقاتلات الإسرائيلية غارات من بين الأعنف منذ بدء الحرب هزت أرجاء قطاع غزة وأحالت ليله نهارًا.

🔴 إطلاق نار مستمر من طائرات الاحتلال المسيرة على محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة pic.twitter.com/4bT3YZ12Kw — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 14, 2025

وقالت مصادر طبية: إن القصف الإسرائيلي طال خيامًا للنازحين ومدرسة تؤوي نازحين من مناطق متفرقة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا حرقًا داخل خيامهم.

