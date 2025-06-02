طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات

طريقة عمل اللانشون البيتى بالجبنة المثلثات، اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم فهو يعتبر من اشهر أنواع اللحوم المصنعة ويقبل على تناوله الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وطريقة عمل اللانشون البيتى بالجبنة المثلثات، سهلة وبسيطة واقتصادية وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللانشون البيتى بالجبنة المثلثات.

مكونات عمل اللانشون البيتى:-

4 بيضات

4 مثلثات جبنة أى نوع

½ كوب زيت نباتي

½ كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة نشا

1 مكعب مرقة دجاج (اختياري)

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل أحمر حلو)

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

لون طعام أحمر اختياري فقط لإعطاء لون اللانشون المعروف

طريقة عمل اللانشون البيتى بالجبنة المثلثات:-

في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، الجبنة، الزيت، الدقيق، النشا، مكعب المرقة، والتوابل الفلفل، البابريكا، الثوم، جوزة الطيب.

أضيفي نقطة صغيرة جدا من لون الطعام الأحمر إذا كنتى ترغبين في لون اللانشون المعتاد.

شغلي الخلاط حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس تماما.

احضري كيس حراري أو كيس بلاستيك مخصص للطهي وصبي فيه الخليط.

لفي الكيس على شكل أسطوانة وأغلقيه جيدا من الجانبين برباط أو خيط.

لفي الأسطوانة مرة أخرى بورق ألومنيوم (فويل) لضمان عدم دخول الماء.

ضعي الأسطوانة في قدر به ماء مغلي.

اتركيه يطهى على نار هادئة لمدة ساعة تقريبا.

بعد النضج، أخرجيه من الماء واتركيه يبرد تماما، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4-5 ساعات أو طوال الليل ليصبح متماسكا.

يقطع اللانشون إلى شرائح رفيعة ويقدم في الساندويتشات أو كوجبة خفيفة مع الخبز والخضروات.

يمكن استخدامه كبديل آمن ولذيذ لللانشون الجاهز في اللانش بوكس المدرسي.

يمكن إضافة الزيتون المقطع أو الفلفل الألوان إلى الخليط قبل الطهي للتنويع في الطعم.

يحفظ اللانشون في الثلاجة لمدة 5 إلى 7 أيام.

طريقة عمل اللانشون البيتى بالجبنة المثلثات

ولعمل لانشون الفراخ

مكونات عمل لانشون الفراخ:

صدور دجاج مخلية مكعبات

نصف كوب نشا

ربع كوب ماء بارد

4 مكعبات ثلج مجروش

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي

بياض 2 بيضة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

زيتون أخضر مخلي

طريقة عمل لانشون الفراخ:-

- في الكبة نضيف الجبن والزيت والبيض والدقيق والنشا والعسل والمرقة الفورية والملح وكل البهارات واللون ما عدا الزيتون ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا تماما.

- ثم نضيف الدجاج ونخلطها مع باقي المكونات ثم نضيف الزيتون الأخضر ونقلبهم.

- ثم نأتي برول الاستريتش ونضع الكمية للشكل المرغوب قصير أو طويل ثم نلفه جيدا على شكل اسطوانة.

- ثم نفرغ الهواء الموجود جيدا ونغلقه بالفويل من الجهتين.

- ثم يسلق في ماء مغلي وملح وخل وورق اللاورا ونغطي القدر ونهدئ النار ونتركها تنصج.

- ثم نختبرها باستيكس أو شوكة ونضغط في اللانشون، ففى حالة خروج السكين نظيفة فهذا يعنى أن اللانشون نضج.

- وبعد تمام النضج ننشله من ماء السلق ونتركه يبرد تماما، ثم نضعه فى الثلاجة، ثم يقطع شرائح رفيعة عند الاستخدام.

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