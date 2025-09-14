5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت170.5 مليار جنيه.

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 90 مليار جنيه.

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 54 مليار جنيه.

ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 45 مليار جنيه.

بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 39 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

