بيان عاجل من التعليم بشأن أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع.

جاء ذلك في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقارنة بين أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات وأسعارها للمدارس الخاصة.

توضيح هام من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقالت الوزارة في بيان لها إنها اتخذت خطوة للمرة الأولى بتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات، وتيسيرا على أولياء الأمور فقد تم تقسيم المصروفات الدراسية بما في ذلك مصروفات الكتب الدراسية على أربعة أقساط.

وتابعت أن هذا التوضيح يأتي ردا على تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على توضيح كافة المعلومات بشفافية والرد على كل الاستفسارات.

