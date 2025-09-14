ملك زاهر: بتعالج نفسيا إلى الآن بسبب دوري في أزمة ثقة (فيديو)

قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، في حلقة خاصة، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" إنها عانت خلال فترة تصوير ذلك العمل.

ملك زاهر في مسلسل أزمة ثقة

وقالت ملك زاهر: "كنت قلقانة قبل تقديم الشخصية لأنها شخصية صعبة وتعاني من اضطراب الهوية، وهو مرض نفسي، حتى إن الفنانة نجلاء بدر كانت قلقانة عشاني ودائمًا تتحدث معي هتعملي إيه في الشخصية".

وتابعت: "أن أصعب المشاهد بالنسبة لي كانت خلال اللقطات التي كانت الشخصيتين يتحدثان معًا بفضل مرض اضطراب الهوية، لأني عندما أمثل مع فنان أو فنانة وأنظر إلى عينه وآخذ منه، فهذا يدعمني في تصوير المشاهد، ولكنني عندما أتحدث مع نفسي فهذا صعب جدًّا".

وأضافت ملك زاهر: "حتى أستطيع أن أخرج من تلك الشخصيتين كنت أذهب إلى دكتورة نفسية وحتى الآن بتعالج، وكانت المفاجأة في آخر الأحداث أننا أصبحنا ثلاثة شخصيات، وعانيت كثيرًا بعد انتهاء مشاهد التصوير بسبب هذا الدور الصعب".

وعن والدها الفنان أحمد زاهر، أشارت إلى أنه تحدث معها وكان سعيدًا جدًا بما قدمته وبدورها في المسلسل وأنه فخور بها، وهذا يسعدها جدًا.

واختتمت: "كنت أخشى تقديم هذه الشخصية وأن أقدم شخصيتين في نفس الوقت وبينهما هذا التناقض والصراع الأزلي بين الخير والشر".

بينما عقب المخرج وائل فهمي عبد الحميد: "أنا أتابعها وأدوارها وكنت أضعها في راسي"، و"تحدثت معها عن الشخصية وكانت متميزة في تقديمها".

