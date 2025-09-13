الاتحاد الإفريقي يشيد بحسن تنظيم بطولة الكرة الطائرة للشباب

أشادت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، بالتنظيم المتميز ونجاح حفل افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تُقام في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر 2025.

وأكدت أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف المواهب الأفريقية الشابة وبوابة نحو المنافسات العالمية.

وخلال كلمتها، حرصت حجيج على توجيه الشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراعي الرسمي للرياضة المصرية، كما شكرت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، معتبرة أن رعايتهم ودعمهم كانا عاملًا رئيسيًا في نجاح التنظيم. وأوضحت أن هذا النجاح يعكس قدرة مصر على تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية على الصعيدين القاري والدولي.

كما عبّرت حجيج باسم القارة الإفريقية عن شكرها للاتحاد المصري على حسن التنظيم وروعة الاحتفال، مؤكدة أن البطولات الشبابية تمثل منصة رئيسية لصقل مهارات اللاعبين منذ سن مبكرة ونشر لعبة الكرة الطائرة بشكل أوسع في إفريقيا، بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الإفريقي في تطوير الأعمار الصغيرة وتعزيز المنافسة الرياضية.

حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الرياضيين، على رأسهم الدكتور أشرف صبحي، والسيدة بشرى حجيج، ومنى عبدالكريم، رئيسة اللجنة المنظمة، واللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حمدي نور الدين، رئيس بعثة مصر في البطولة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد نيابة عن المهندس ياسر قمر، الذي تواجد في الفلبين لدعم المنتخب الوطني في بطولة العالم.

وتشارك في البطولة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في منافسة قوية على اللقب القاري. وتُقام المباريات في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتعد البطولة فرصة هامة للاحتكاك وصقل مهارات اللاعبين الشباب، بما يعزز تطور اللعبة على مستوى القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.