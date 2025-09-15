بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي تعليمي وتجاري إداري

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وبالعبور الجديدة تطرح أرض تعليمي بمساحة 14084 مترًا بسعر 9485 جنيهًا وأرض حضانة بمساحة 1079 مترًا بسعر 9700 جنيه، وأرض تجاري إداري بمساحة 1080 مترًا بسعر 23275 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 9747 مترًا بسعر 19255 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرضًا بمساحة 2471 مترًا بسعر 2960 جنيهًا وأرض سكني بمساحة 2471 مترًا بسعر 2960 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 27000 متر بسعر 2000 جنيه وأرض تجاري بمساحة 10100 متر بسعر 6055 جنيهًا.

كما تطرح بالعاصمة الإدارية الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري بالحي السكني الثالث بمنطقة الواحة بمساحة 4059 مترًا مربعًا بسعر 25565 جنيهًا للمتر وفق آلية التخصيص الفوري.

وحددت نسبة البنائية أنه لا تزيد مساحة المباني على 30% من مساحة قطعة الأرض ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

شهد جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني لطرح مجموعة من المنشآت التجارية والخدمية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان.

وتضمن الطرح (7) محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 30 و40 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مبنى حضانة بمنطقة الياقوت بالحي 14 على مساحة 2812 مترًا مربعًا إلى جانب حضانة أخرى على مساحة 1912 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالحي 39 في منطقة 2600 فدان سابقًا.

وأسفرت الجلسة عن بيع (7) محلات تجارية وصيدلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون جنيه بالمزايدة العلنية إلى جانب رسو المزاد على مبنى الحضانة بمساحة 1912 مترًا مربعًا بحق انتفاع سنوي لمدة 10 سنوات في خطوة تعكس حجم الإقبال من المستثمرين على المدينة.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من خطة جهاز مدينة العبور الجديدة لتوسيع نطاق الخدمات العامة وتوفير منشآت متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية الشاملة للمدينة.

