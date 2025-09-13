تعزيز البنية التحتية الكهربائية بالعاشر من رمضان لدعم محطة الصرف الصحي

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال إدارة الكهرباء بالمدينة لتدعيم منظومة التغذية الكهربائية.

وشهدت الأعمال تركيب محول كهربائي جديد بقدرة ٤٠ ميجا فولت أمبير بمحطة محولات S6، وذلك لتأمين القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل محطة الصرف الصحي، بما يضمن استقرار واستمرارية الخدمة لهذا المرفق الحيوي.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة متكاملة تستهدف دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالعاشر من رمضان، ومواكبة التوسعات العمرانية المتنامية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد محطة كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تستهدف زيادة القدرة الكهربائية بالشبكات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة من الكهرباء، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، بمكونات محطة محولات الكهرباء بالتوسعات الشرقية بجهد 220/22/22 ك.ف، واطَّلع على مختلف مكونات المحطة، والتي تشتمل على مبنى المحولات جهد ٢٢٠ ك. ف، بعدد ٣ محولات، ومبنى الكنترول.

ووجه وزير الإسكان، القائمين على المشروع بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية، وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان جاهزية المحطة لدخول الخدمة في الموعد المحدد، مع مراعاة كافة عوامل الأمن والسلامة بالموقع.

جدير بالذكر أن هذه المحطة تعد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في مدينة 6 أكتوبر، لما لها من دور حيوي في تلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة في المنطقة، وخدمة أحمال منطقة التوسعات الشرقية بالمدينة، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ شبكات الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 8336 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع وزير الإسكان، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة توسعات المدينة، حيث تم إنهاء أعمال تقنين وضع قطع الأراضي بالمنطقة وتم إصدار قرارات لمشروعات عمرانية متكاملة، وتنفيذ أعمال خط المياه الرئيسي قطر ۱۲۰۰ مم المغذي وتم ضخ المياه للمنطقة، وتنفيذ مشروع موزع التوسعة المغذي للمنطقة بالكهرباء وتم إطلاق التيار.

كما أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من خزان المياه والرافع بسعة ٣٦٠٠٠ متر مكعب، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة، وتشمل: شبكات المياه أقطار من ۲٠٠ مم حتي ۱۲۰۰ مم بإجمالي أطوال ٩٠ كم، وشبكات الصرف أقطار من ۲۰۰ مم حتي ١٤٠٠ مم بإجمالي أطوال ١١٣ كم أعماق من ١.٥م حتى ١٠.٥م، وشبكة الري أقطار من ٢٠٠ مم حتى ۱۰۰۰ مم بإجمالي أطوال ٨٨ كم، وشبكات الطرق بطول ٩٠ كم، ١٠ كم مرحلة أولى ويتم التحضير للمرحلة الثانية بإجمالي ١٥ كم.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة لسرعة الانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في مختلف مراحل التنفيذ، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المخطط العام لإستخدامات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة، ومشيرًا إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).

