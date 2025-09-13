وزير الإسكان يتفقد محطة صرف صحي الحي الخامس شرق بـ 6 أكتوبر

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي الخامس شرق والخطوط الخارجة منها بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بمكونات المحطة واستمع إلى شرح عن آلية العمل بها، حيث تتمثل أهمية المشروع في استقبال صرف مناطق الحي الرابع والخامس والثامن، بمنطقة التوسعات الشرقية، موجها بتعظيم الاستفادة من المشروع لخدمة المناطق المستهدفة.

وأكد وزير الإسكان أن مشروعات الصرف الصحي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف المناطق، ضمن خطة الدولة المصرية لتحسين خدمات الصرف الصحى، مشددًا على أهمية الصيانة الدورية لتلك المشروعات للحفاظ عليها.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير محور ٢٦ يوليو نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدينتي أكتوبر والشيخ زايد.

وتابع وزير الإسكان، الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، موجهًا بدفع الأعمال وتنسيق الموقع والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، فضلا عن زيادة عدد اللافتات الإرشادية للتيسير على رواد الطريق.

وشدد وزير الإسكان، على مراعاة تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية وإحلال وتجديد اللافتات، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ، لافتًا إلى أن هذا المشروع ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

وتستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية في الطريق الرئيسي بالتوسعة من الجزيرة أسفل المونوريل، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات، كما تستهدف خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، مع مراعاة توفير نقاط عبور آمنة للمشاة.

كما أن المزروعات بالمشروع تم اختيارها بعناية من حيث الناحية الجمالية وأقصى ارتفاع وأقل استهلاكا للمياه، بما لا يؤثر على المشروع القومي مونوريل أكتوبر، بالشكل الجمالي والنسق الحضاري الذي يتناسب مع أهمية المحور بالنسبة لساكني مدينتي أكتوبر والشيخ زايد.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تابع موقف الأراضي التي تم تخصيصها، والأراضي الشاغرة بتلك المنطقة، والتي تعد منطقة سكنية حديثة تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من محاور رئيسية مثل طريق الواحات ومحور 26 يوليو، وتشمل خدمات ومرافق متكاملة.

