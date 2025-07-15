الإحصاء: القاهرة أعلى محافظة في معدل وفيات الأطفال الرضع

رصد الإصدار الجديد لمجلة السكان النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عدة دراسات تحليلية ومن ضمنها: مستويات واتجاهات الوفيات في مصر في ضوء اهداف التنمية المستدامة 2030:

مستويات واتجاهات الوفيات في مصر في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030

وأكدت مجلة ("السكان - بحوث ودراسات "أن معدل وفيات الأطفال الرضع يعد مؤشرًا له دلالته على درجة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققه المجتمع الذي ينتمي اليه هؤلاء السكان.



وتطرقت الدراسة لمستويات واتجاهات الوفيات في مصر بهدف التعرف على مدى الاختلافات في مستويات الوفيات، معرفة الأسباب المتعلقة بالوفيات وذلك خلال الفترة (2020-2021)، رصد مؤشرات الوفيات والمؤشرات الصحية في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، التعرف على أهم إحصاءات الوفيات نتيجة جائحة كورونا خلال عامي (2021،2020).



وتتلخص أهم النتائج في:

1- القاهرة هي أعلى محافظة في معدل وفيات الأطفال الرضع عام 2020 فبلغت قيمة المعدل 23.6 حالة وفاة لكل ألف مولود حي (26.6 للذكور، 20.4 للإناث).



2- تأتي أمراض الجهاز التنفسي في مقدمة الأسباب المؤدية لوفيات الرضع في عامي (2020 و2021) فكانت النسبة 26.8% و28.7% على التوالي.



3- سجلت محافظة بورسعيد أقل معدل وفيات للأطفال دون سن الخامسة بنحو 16.8 في الألف وانعكس ذلك أيضا على الذكور والإناث ليسجل كل منهما (19.0، 14.4) في الألف.



4- انخفاض معدل كثافة الاطباء البشريين من 13.5 طبيب لكل 10 آلاف نسمة عام 2017 إلى 12.1 طبيب لكل 10 ألاف نسمة من السكان عام 2020، ليرتفع المعدل مرة أخرى ليبلغ 12.8 طبيب لكل 10 ألاف نسمة من السكان عام 2021.

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